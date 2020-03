Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Wiener-U-Bahn-Station auf die Gleise gestürzt und hat sich dabei verletzt. Er wurde von den Einsatzkräften geborgen. Die U4-Station Längenfeldgasse war für rund 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt, hieß es von den Wiener Linien. Der Unfall passierte gegen 0.30 Uhr.