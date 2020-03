Weiterer Coronavirus-Fall in Tirol

In Tirol gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Ein 43-Jähriger aus St. Anton am Arlberg wurde positiv getestet, teilte das Land mit. Der Mann befindet sich mittlerweile stationär im Krankenhaus Zams und wird dort abgesondert und versorgt, hieß es. In Tirol wurden damit bisher 33 Personen positiv auf das Virus getestet.