Bundesmuseen schließen wegen Corona - Diagonale abgesagt

Die österreichischen Bundesmuseen werden als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus am Mittwoch nicht aufsperren und bis zumindest Ende März geschlossen bleiben. Nach Vorliegen des ausformulierten Erlasses der Regierung habe sich die Bundesmuseen-Direktorenkonferenz in der vergangenen Nacht entschlossen, einer entsprechenden Empfehlung zu folgen, sagte ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger.

Die Österreichische Nationalbibliothek schließt auch ihre Lesesäle, sagte Rachinger, die derzeit den Vorsitz der Bundesmuseen-Direktorenkonferenz innehat. In den vergangenen Tagen seien vor allem in den normalerweise stark von Touristen frequentierten Museen große Besuchereinbußen zu verzeichnen gewesen. Auch zahlreiche eingemietete Veranstaltungen seien bereits von Kunden abgesagt worden. Der Entfall von Eintrittsgeldern und Mieteinnahmen werde in den Museen zu einer schwierigen wirtschaftlichen Situation führen, die sicher thematisiert werden müsste. „Es wird schwierig werden, unsere Budgets zu halten.“

Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale 2020 in Graz vom 24. bis zum 29. März, wurde wegen der Visuserkrankung abgesagt. „Ob der erhöhten Reiseaktivitäten von nationalen und internationalen Gästen sowie einer starken Verschränkung innerhalb einzelner, auch weniger als 100 Besucher zählender Programmpunkte versteht sich diese Absage als alternativlos“, hieß es am Mittwoch.

„Rechtliche Vereinbarungen, temporäre Verträge sowie finanzielle und personelle Ressourcen machen eine Verschiebung zudem unmöglich“, so die Begründung, warum das Festival nicht einfach verschoben wird. Zu den abgesagten Terminen gehört auch die Eröffnung am 24. März um 19.30 Uhr in der Grazer Helmut-List-Halle mit der Uraufführung der Doku „Der schönste Platz auf Erden“ von Elke Groen. An diesem Abend hätte auch der Große Diagonale-Schauspielpreis für Verdienste um die österreichische Filmkultur an Ursula Strauss verliehen werden sollen.