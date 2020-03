Pilgerfahrt nach Israel: Eindrücke aus einem zerrissenen Land

Von Christoph Blassnig

Lienz –Seit zehn Tagen ist eine 40-köpfige Gruppe wieder aus Israel zurück. Der Lienzer Dekan Franz Troyer veranstaltet für die Diözese Innsbruck ein- bis zweimal jährlich Pilgerfahrten in das Heilige Land. „Obwohl ich Israel lange und gut kenne, berührt es mich jedes Mal aufs Neue“, erklärt Troyer. „Seit wir wieder zurück sind, träume ich jede Nacht davon.“

Politisch sei das Land nach wie vor tief zerrissen. Ultraorthodoxe Juden würden immer sichtbarer auftreten und, obwohl zahlenmäßig deutlich in der Minderheit, die israelische Politik als Zünglein an der Waage beeinflussen. „Die Palästinenser erscheinen mir wie gelähmt. An eine Lösung glaubt derzeit niemand“, schätzt der erfahrene Reisebegleiter die Lage ein. „Der aktuelle Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump scheint dabei vor Ort so unrealistisch, dass sich nicht einmal jemand darüber aufregt.“

Gut zwei Dutzend der Reiseteilnehmer waren diesmal aus Osttirol. „Die Leute sagen mir immer, wie intensiv sie diese Tage erleben. Israel ist von der Größe vergleichbar mit Tirol. Auf kürzestem Weg sieht man Oase und Wüste, begegnet bitterer Armut, Luxus und Überfluss.“

Morgen lädt der Lienzer Dekan wieder zu einem Vortragsabend in den Kolpingsaal. „Ich zeige großartige Fotos, zum Teil von unserer aktuellen Reise. Man bekommt einen guten Eindruck von der wunderbaren Landschaft, dem Gewusel in den großen Städten wie Jerusalem, der Not im Caritas Baby Hospital in Bethlehem.“

Eine halbstündige Bootsfahrt am See Genezareth gehört zu den Fixpunkten jeder Reise. Diesmal war die Gruppe eineinhalb Stunden auf dem See unterwegs, um eine heilige Messe feiern zu können. Auf den Spuren von Jesus wanderten die Tiroler unter anderem zu den Jordanquellen, erklommen den Berg Tabor und besuchten den Tempelberg, den das Judentum und der Islam gleichermaßen für sich beanspruchen. Troyer genießt immer das Zeitunglesen beim Liegen im Toten Meer. „Was mich bei jeder Reise persönlich tief berührt, obwohl ich schon so oft dort war, ist die Grabeskirche in Jerusalem.“