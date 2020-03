Bundesmuseen schließen wegen Corona - Diagonale abgesagt

In Folge der drastischen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus bleiben die österreichischen Bundesmuseen bis zumindest Ende März geschlossen. Man habe eine einheitliche Lösung für alle Häuser angestrebt, die der Empfehlung des Bundeskanzleramtes und des Kunst- und Kulturstaatssekretariats Folge leiste, wurde mitgeteilt. Abgesagt wurde unterdessen auch die Diagonale in Graz.

In den vergangenen Tagen seien vor allem in den normalerweise stark von Touristen frequentierten Museen große Besuchereinbußen zu verzeichnen gewesen, so Rachinger. Auch zahlreiche eingemietete Veranstaltungen seien bereits von Kunden abgesagt worden. Der Entfall von Eintrittsgeldern und Mieteinnahmen werde in den Museen zu einer schwierigen wirtschaftlichen Situation führen, die sicher thematisiert werden müsste. „Es wird schwierig werden, unsere Budgets zu halten.“