Anwälte von Kardinal Pell bezeichnen Urteil als „falsch“

Pell war im Dezember 2018 von einem australischen Geschworenengericht schuldig gesprochen worden, sich Mitte der 90er Jahre in der Kathedrale von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben. Im vergangenen März wurde er dann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der 78-Jährige sitzt nun in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne, bei der Anhörung am Mittwoch war er nicht anwesend.