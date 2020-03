Große Ehre für langjährige Funktionäre in Kössen

Kössen –Im Dezember wurde beim TVB Kaiserwinkl der Vorstand und der Aufsichtsrat neu gewählt und langverdiente Funktionäre traten dabei nicht mehr zur Wahl an. Für sie fand am Montag ein Ehrenabend am Peternhof in Kössen statt.

TVB-Obmann Gerd Erharter freute sich, so viele Gäste begrüßen zu können, denn alle vier Bürgermeister der Verbandsgemeinden Walchsee, Kössen, Schwendt und Rettenschöss waren zugegen und etliche Gemeinderäte, LA Georg Kaltschmid und auch Gerhard Föger, Leiter der Abteilung Tourismus im Land Tirol.

Erstmals in der Geschichte des fusionierten Tourismusverbandes wurden dabei die Ehrenmitgliedschaft und das Ehrenzeichen in Gold vergeben. „Wir haben die nötigen Regularien in Kössen ausgegraben, in Walchsee gab es keine“, erklärte Erharter. Die drei Ausgezeichneten sind: Christian Mühlberger, Norbert Brunner und Andreas Schermer.

Mühlberger war neben seiner Tätigkeit als Hotelier (Peternhof) 33 Jahre lang Funktionär, anfangs als Vorstand und Obmann-Stellvertreter beim TVB Kössen, ab 2015 dann als Obmann-Stellvertreter beim TVB Kaiserwinkl. Erharter bezeichnete ihn als starken Mann im Hintergrund, der Visionen hatte, der immer für seine Sache gekämpft hat, der sich aber auch nicht gescheut hat, kleinere Probleme in Angriff zu nehmen. Mühlberger selbst meinte, dass er von seinem Hotel aus immer sehnsuchtsvoll nach Reit im Winkl gesehen hätte, mittlerweile habe man diese Region touristisch überholt. „Nur gemeinsam sind wir stark und wir sollten versuchen, eine Symbiose von Tourismus und Landwirtschaft zu schaffen“, erklärte Mühlberger.

Norbert Brunner vom Seehotel in Kranzach war 25 Jahre lang Funktionär im Tourismusverband. Bis zur Fusionierung im Jahr 2005 war er Obmann-Stellvertreter in Walchsee, danach drei Perioden lang Vorsitzender des Aufsichtsrates. Erharter bezeichnete ihn als den Praktiker, der immer die Meinung der Basis in die Diskussionen eingebracht hat. Seine Uneigennützigkeit stellte er unter anderem unter Beweis, als er den Bau des Cafés am See befürwortete, obwohl dies durchaus eine Konkurrenz zum eigenen Haus darstellt.

Der Kössener Orthopädieschuhmacher Andreas Schermer war der Dritte, dem die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Er war Erharters direkter Kontrahent bei der Fusionierung und bei der Obmannschaft wurde bis zum Münzwurf gewählt. Er war von 1998 bis 2005 Obmann in Kössen und dann Obmann-Stellvertreter im TVB Kaiserwinkl. „Bei der Fusionierung brauchten wir Funktionäre, die den Willen zur Zusammenarbeit hatten und bereit waren, dabei auch Abstriche hinzunehmen“, meinte Erharter.