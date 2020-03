Kassabelege: 2,3 Bäume statt Berge von Bons

Innsbruck –Für jedes Semmerl beim Bäcker, jedes Getränk im Café und jeden noch so kleinen Einkauf bekommt man derzeit einen Kassenbon in die Hand gedrückt. Um die Menge an Zetteln in der Geldtasche und Aufwand und Kosten für Betriebe zu reduzieren, macht sich die Wirtschaftskammer (WK) Tirol für eine so genannte „Bagatellgrenze“ stark. „Wenn der Betrag in Summe weniger als zehn Euro ausmacht, sollten die Unternehmen von der Kassenbonpflicht befreit werden“, erklärt Alois­ Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel in der WK Tirol.