Innsbruck – „Saustall“, „Saufgelage“, „der Blöde“ etc.: So lauteten nur einige der Kraftausdrücke, die am Mittwoch bei einem Zivilprozess im Verhandlungssaal 203 am Innsbrucker Landesgericht fielen. Auslöser für die derben Worte waren 162.000 Euro, die eine Zillertaler Schützenkompanie vom ehemaligen Kassier einfordert. Bislang vergeblich – der Ex-Funktionär bestreitet vehement, das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.