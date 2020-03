Auch Alpenvolleys-Coach Chrtiansky betritt Neuland

Innsbruck – Mit fünf Niederlagen in Serie (davon zwei im CEV-Cup gegen St. Petersburg) und dem Rückfall auf Platz vier in der deutschen Volleyballliga haben die Hyp­o Tirol Alpenvolleys Haching zuletzt nicht wirklich die Werbe­trommel gerührt. Auf Fans und Familienmitglieder muss man heute (18 Uhr/Olympiahalle) aufgrund des Coronavirus beim Geisterspiel gegen die Helio­s Grizzlys Giesen ohnehin verzichten. Das gilt auch für Ex-Hypo-Akteur und Gießen-Aufspieler Alexande­r Tusch. Wer dennoch live zuschauen will, findet beim Free-TV-Sender Sport1 sein Glück.