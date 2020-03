Die perfekte Kandidatin: Rezept gegen das Patriarchat

Innsbruck –In einem Land, wo bis vor Kurzem Kinos verboten waren, Filme zu drehen, und das als Frau: Haifaa Al-Mansour hat wahrlich keinen leichten Job. Im Ausland kommt die saudi-arabische Regisseurin dafür umso besser an mit ihrem Aufbäumen gegen patriarchale Öl-Religions-Fundamentalisten ihrer Heimat. Wenn dann auch noch die Geschichten in diesen Kontext passen, ist es schon fast egal, welche Form und Raffinesse die Filme selbst haben. Doch in ihrem zweiten Film erzählt Al-Mansour auf durchaus kurzweilige Weise von der Ärztin Maryam (Mila Alzahrani) inmitten einer vorgestrigen Männerwelt. Diesmal steigen freilich mit einer erwachsenen Protagonistin auch die politischen Ansprüche der Geschichte, nach der kindlichen Perspektive des fahrradfahrenden „Mädchen Wadjda“ ihres Debütfilms.