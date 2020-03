Mittlerweile 211 bekannte Coronavirus-Fälle in Österreich

211 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Vier an Covid-19 Erkrankte sind inzwischen wieder genesen, gab das Gesundheitsministerium Mittwochfrüh bekannt. Insgesamt wurden bisher 5.362 Personen im Land auf eine mögliche Ansteckung getestet. Unterdessen wurde der Personenzugverkehr von und nach Italien am Mittwoch komplett eingestellt.

Die Verbindungen in unser Nachbarland enden somit in Villach bzw. Innsbruck. Betroffen sind zehn Fahrten nach Italien und ebenso viele wieder retour. Bereits zuvor waren die ÖBB-eigenen Nachtzugverbindungen eingestellt worden. Aufrecht bleibt der Güterverkehr auf der Schiene, an den Grenzen werden jedoch Lok und Lokführer getauscht, sagte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka.

Die ROLA Wörgl-Trento verkehrt weiterhin nicht. Der Nahverkehr wurde eingestellt - und zwar zwischen Steinach am Brenner und Brenner/Brennero zwischen Villach und Tarvis/Tarvisio sowie zwischen Sillian und Innichen/San Candido. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen nach St. Jodok am Brenner und Gries am Brenner wurde eingerichtet. Der Personenverkehr zu allen anderen internationalen ÖBB-Destinationen wird laut Fahrplan weitergeführt, versicherte Pinka.

Weiterhin noch nicht entschieden wurde über mögliche Schulschließungen in Österreich. Elternvertreter pochen jedoch vorsorglich darauf, dass in diesem Fall unbedingt die Kinderbetreuung sichergestellt sein muss.

Der SPÖ-nahe Pensionistenverband setzte indes bis Anfang April alle Aktivitäten aus. Präsident Peter Kostelka rief alle Verbände auf, Klubnachmittage, gemeinsame Sport- und Bewegungsaktivitäten oder Ausflugsfahrten bis auf Weiteres zu verschieben. Ältere Menschen gehören der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe an, daher wurde dieser Schritt gesetzt. Der Pensionistenverband ist nach eigenen Angaben mit über 380.000 Mitgliedern die größte Seniorenorganisation hierzulande.

Auch in Wien gibt es weitere Absagen. Am Sonntag hätte das Schweizerhaus im Prater aufsperren sollen, doch das Lokal bleibt bis auf weiteres zu. Die Spanische Hofreitschule cancelt Vorführungen, am Rathausplatz wird der Steiermark-Frühling abgesagt.