Mitfahrbörse "ummadum" kommt im Zillertal gut an

Laut Schader werden derzeit im Durchschnitt 20 Mitfahrmöglichkeiten pro Tag angeboten. Etwa 200 Personen haben sich im Zillertal die App schon heruntergeladen. Davon haben 20 Personen Punkte von den Gemeinden abgeholt, denn wer die Mitfahrgelegenheit in Anspruch nehmen will, kauft sich per App so genannte Mobilitätspunkte. Ein Kilometer kostet zehn Cent bzw. zehn Punkte. Der Fahrer erhält acht und der Mitfahrer zwei Punkte. Hat man ein paar Kilometer gesammelt, kann man diese dann in verschiedenen Betrieben (z. B. MPreis) beim Einkaufen einlösen. Unterstützt wird das Projekt vor allem vom Planungsverband Zillertal, der auch alle Gemeinden mit ins Boot geholt hat.