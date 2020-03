Bundesmuseen schließen wegen Corona - Diagonale abgesagt

Weitere Absagen und Schließungen: Die Spanische Hofreitschule cancelt Vorführungen, das Wien Museum hat sämtliche Standorte geschlossen, ebenso das Heeresgeschichtliche Museum, die Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen. Die Museen des Universalmuseums Joanneum in der Steiermark haben den Ticketverkauf eingestellt. Auch das Leopold Museum in Wien bleibt bis Ende März zu.

In den vergangenen Tagen seien vor allem in den normalerweise stark von Touristen frequentierten Museen große Besuchereinbußen zu verzeichnen gewesen, so Rachinger. Auch zahlreiche eingemietete Veranstaltungen seien bereits von Kunden abgesagt worden. Der Entfall von Eintrittsgeldern und Mieteinnahmen werde in den Museen zu einer schwierigen wirtschaftlichen Situation führen, die sicher thematisiert werden müsste. „Es wird schwierig werden, unsere Budgets zu halten.“