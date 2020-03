Kosten und Zeitplan für Basistunnel auf Prüfstand

Innsbruck –Der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel (BBT) soll eigentlich im Dezember 2028 in Betrieb gehen. Dahinter steht aufgrund von Verzögerungen – auch wegen langwieriger Einsprüche bei der Vergabe des größten Bauloses Pfons/Brenner – allerdings ein großes Fragezeichen. Außerdem wurden durch Querschüsse des ehemaligen italienischen Tunnelvorstands Raphaele Zurlo über Monate wichtige Beschlüsse blockiert. Im Herbst des Vorjahres fiel der langjährige österreichische BBT-Chef Konrad Bergmeister diesen Querelen zum Opfer.

In Italien jubelte zuletzt Verkehrsministerin Paola De Micheli: „Ich war im Februar am Brenner. Wir werden unseren Teil früher als die Österreicher ihren beenden. Wir haben einen anderthalbjährigen Vorsprung vor den Österreichern“, sagte sie in einem Interview.