Honig, die Fälschung im Küchenschrank

Da jeder Österreicher pro Jahr im Schnitt 1,2 Kilo Honig verspeist, muss folglich viel davon importiert werden. So weit, so unproblematisch: „Doch Honig zählt zu den drei am häufigsten gefälschten Lebensmitteln. Besonders problematisch ist Ware aus China.“ Dort entsteht das goldene Nahrungsmittel nämlich nicht am Feld, sondern im Labor: „Dieser Honig besteht aus Reissirup, Zucker und wenigen Pollenbestandteilen, die beigesetzt werden, damit er authentischer schmeckt. Mit Erfolg. Selbst erfahrene Imker können den Unterschied oft nicht schmecken. Künstlich zugesetzte Aromastoffe machen’s möglich.“ So gehen wertvolle Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Aminosäuren und Mineralstoffe, verloren.