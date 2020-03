Iran weist Vorwürfe der Atomenergiebehörde zurück

Der Iran weist Vorwürfe der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurück, bei offenen Fragen nicht schnell genug und vollständig zu kooperieren. „Unsere Zusammenarbeit mit der IAEA hat einen bestimmten Rahmen und wir beantworten nur Fragen, die technisch und rechtlich relevant sind“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mousavi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch.

IAEA-Chef Rafael Grossi hatte den Iran am Montag aufgefordert, umgehend und vollständig zu kooperieren. Er ließ keinen Zweifel daran, dass der Iran seine Bestände an angereichertem Uran lückenlos angeben müsse. Das betreffe mögliche nukleare Aktivitäten an drei Orten, zu denen der Iran teils den Zugang verweigere.