Innsbruck –Ruhig ist es geworden um den Busparkplatz in Innsbruck. Nachdem man monatelang diskutiert hatte, ob eine Garage gebaut werden soll, oder doch das Areal der Gärtnerei am Hofgarten verbaut wird. All das endete im Dezember in einem Grundsatzbeschluss des Stadtsenats zum MCI-Neubau. Und einem Fahrplan, dass die Entscheidung über die endgültige Variante des Busparkplatzes erst Mitte 2020 fallen soll. Jetzt kursieren aber wieder verstärkt Gerüchte um eine Lösung.