Innsbruck –Drei Wochen behördlich veranlasste Zwangsabsenz von Bühne und Publikum ist für Künstler schon schlimm genug. Doch die Welle an abgesagten Veranstaltungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona­virus reißt auch ein tiefes Loch in die Kassen – in unternehmerische und private.