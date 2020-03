Ölkrieg, Corona: Preise für Sprit und Heizöl im Sinkflug

Innsbruck –Der Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien um die Öl-Fördermengen und die wegen der Coronavirus-Epidemie gesunkene Nachfrage nach dem schwarzen Gold haben den Ölpreis zuletzt massiv einbrechen lassen. Das ist inzwischen auch an den heimischen Tankstellen spürbar. „Die Spritpreise sind Anfang März schon spürbar nach unten gegangen, was zu erwarten war, nachdem die Ölpreise so stark gefallen sind“, sagt Öamtc-Expertin Nikola Junick: „Derzeit haben wir Spritpreise wie zuletzt 2016 und 2017“, sagt Junick.