Kanzler Kurz warnt vor Verharmlosung der Corona-Krise

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach dem Ministerrat angekündigt, dass in den Bildungseinrichtungen des Landes auf die Corona-Krise reagiert werden muss: „Es wird auch in der Schule Maßnahmen geben müssen.“ Es sei auch hier notwendig, soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren. Kurz will sich am Mittwoch zudem mit den Landeshauptleuten und dem Nationalen Sicherheitsrat beraten.

Kurz wird am Nachmittag (14.00 Uhr) mit den Landeshauptleuten via Video-Konferenz das weitere Vorgehen in Sachen Coronavirus besprechen. Laut Informationen aus dem Kanzleramt sollen alle Landeschefs daran teilnehmen. Kurz wird dabei mit den Ländervertretern die bereits gesetzten Maßnahmen besprechen, aber auch über allfällige weiter Maßnahmen beraten, hieß es. Am Abend dann wird im Bundeskanzleramt auf Initiative des Kanzlers der Nationale Sicherheitsrat zusammentreten. Kurz will dabei u.a. alle Parlamentsparteien über den Stand der Dinge informieren, hieß es aus dem Kanzleramt. Der Beginn der Sitzung ist für 20.30 Uhr anberaumt.

Genaueres zu den Maßnahmen in Bildungseinrichtungen wird nach dem Gipfel mit den Sozialpartnern heute Nachmittag kundgetan. Kurz appellierte an die Bevölkerung, die gesetzten Maßnahmen mitzutragen. Seine große Bitte sei: „Verharmlosen wir die Situation nicht.“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) rief die Bevölkerung dazu auf, Sozialkontakte möglichst zu reduzieren. Ein „großer Teil“ der Lösung sei die Bevölkerung selbst, sagte er nach dem Ministerrat. Angesichts der Fallzahlen sagte er, man sehe „eine schrittweise signifikante Steigerung in den letzten Tagen“. Die am Vortag präsentierten teils einschneidenden Maßnahmen seien „nur Teil der Lösung“, betonte der Minister. Alle würden mit ihren Sozialkontakten entscheiden, „ob wir diese Ansteckungskette reduzieren können“. Denn: „Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos.“

Derzeit sei die Lage in Österreich nicht mit jener in Italien zu vergleichen. Doch wenn man sich die Entwicklung der Fälle und die täglichen Steigerungen ansehe, sei der Verlauf in fast allen europäischen Ländern gleich. In Österreich werde man noch mindestens drei Wochen Grippe haben und ein voller Ausbruch von Corona solle nicht mit der Grippewelle zusammenfallen.