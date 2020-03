Nur im Rhythmus bleiben: WSG testet gegen Sturm Graz

Innsbruck, Wattens – Nach den zwei abgesagten Bundesliga-Runden und der Länderspielpause wartet voraussichtlich erst im April das nächste Pflichtspiel auf Bundesligist WSG Tirol und Zweitligist FC Wacker Innsbruck. Die Wattener schieben einen Test gegen Sturm Graz ein (21. März, 15 Uhr/Oberaich. Auch ein Tiroler Derby hätte sich wohl als Test angeboten – allein: Das will keiner. „Wenn wir gewinnen, sagt jeder: Das muss ja so sein. Und wenn wir verlieren, poppt wieder irgendetwas auf“, winkt WSG-Coach Thommy Silberberger dankend ab. Nachsatz: „Im Moment gibt es wichtigere Themen.“ Sein Fazit: „Die Pause hilft jenen Teams die einen neuen Trainer haben“, spielt „Silbi“ im Abstiegskampf auf St. Pölten (Ibertsberger) und Admira (Soldo) an. Ione Cabrera und Thanos Petsos fallen zur Stunde noch aus.