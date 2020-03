Wörgl, Innsbruck, Radfeld – Bis 2018 hätte ein Damm die Wörgler vor Hochwasser schützen sollen, so hatte es LH Günther Platter seinerzeit versprochen. Zwei Jahre nach diesem Termin stehen die Planungen dafür aber still. Die Gemeinde Radfeld will dem dafür obligatorischen Wasserverband nicht beitreten, weil man übergebührlich viel Retentionsfläche bereitstellen müsste. Dabei sind gerade die Gemeinden im mittleren und unteren Unterinntal am meisten gefährdet. Das verdeutlicht der nun vollständige Gefahrenzonenplan des Landes Tirol. Alpine Retentionsflächen galten bisher als nicht effektiv genug für den Schutz im Unterland – nun will man sich den Rückstau im Gebirge aber noch einmal genauer ansehen.