Österreich schließt Montag Oberstufen, Rest ab Mittwoch

In ganz Österreich werden zur Eindämmung des Coronavirus ab kommenden Montag die Schulen teilweise geschlossen. Betroffen von den Sperren sind zunächst nur die Oberstufenschüler. Ab Mittwoch wird auch der Unterricht für alle anderen Schüler (bis 14) eingestellt, es wird aber für diese die Möglichkeit der Betreuung in den Schulen geben. Das gab die Bundesregierung am Mittwochnachmittag bekannt.

Kurz appellierte an die Bevölkerung, die gesetzten Maßnahmen mitzutragen. Seine große Bitte sei: „Verharmlosen wir die Situation nicht.“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte an die Bevölkerung, die bereits getroffenen Maßnahmen zu unterstützen. Österreichs Gesundheitssystem sei eines der besten der Welt. Damit habe man alle Voraussetzungen, die Ausbreitung der neuen Krankheit möglichst zu verlangsamen - „wenn wirklich alle mithelfen“, so Van der Bellen in den Sozialen Medien.

Van der Bellen zeigte sich auf Facebook und Twitter „zuversichtlich, dass wir die aktuelle Situation gemeinsam gut meistern werden“. Er und sein Team halten sich an die behördlichen Empfehlungen. Auf Händeschütteln wird in der Präsidentschaftskanzlei verzichtet, man achtet auf Abstand und regelmäßiges Händewaschen. Für die nächsten Wochen geplante größere Veranstaltungen in der Hofburg wurden verschoben. Und zahlreiche externe Veranstaltungen, bei denen der Bundespräsident die Eröffnungsrede halten sollte, wurden - angesichts der Verordnung der Regierung - abgesagt.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) rief die Bevölkerung zudem dazu auf, Sozialkontakte möglichst zu reduzieren. Ein „großer Teil“ der Lösung sei die Bevölkerung selbst, sagte er nach dem Ministerrat. Angesichts der Fallzahlen sagte er, man sehe „eine schrittweise signifikante Steigerung in den letzten Tagen“. Die am Vortag präsentierten teils einschneidenden Maßnahmen seien „nur Teil der Lösung“, betonte der Minister. Alle würden mit ihren Sozialkontakten entscheiden, „ob wir diese Ansteckungskette reduzieren können“. Denn: „Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos.“

Derzeit sei die Lage in Österreich nicht mit jener in Italien zu vergleichen, so Kurz. Doch wenn man sich die Entwicklung der Fälle und die täglichen Steigerungen ansehe, sei der Verlauf in fast allen europäischen Ländern gleich. In Österreich werde man noch mindestens drei Wochen Grippe haben und ein voller Ausbruch von Corona solle nicht mit der Grippewelle zusammenfallen.