Nach Theatern schließen die Museen, Finanzhilfen urgiert

Nur wenige Kulturinstitutionen finden Wege, zumindest teilweise geöffnet zu halten, und versuchen dem Erlass der Bundesregierung mit einer Einschränkung der Besucherkapazitäten Rechnung zu tragen. In jedem Fall muss laut den Anordnungen verhindert werden, dass „mehr als 100 Personen in einem geschlossenen Raum zusammenkommen“. Auch in Deutschland, wo etwa in den Kulturmetropolen Berlin und München ähnlich drastische Maßnahmen wie in Österreich getroffen wurden (in Berlin gilt allerdings eine Grenze von 1.000 Personen), sind die Auswirkungen dramatisch und die Versuche, ein gewisses Kulturangebot dennoch aufrecht zu erhalten, mannigfaltig: Die Elbphilharmonie in Hamburg will ein Konzert von James Blunt am Mittwochabend im leeren Haus frei im Internet streamen, die Berliner Staatsoper Unter den Linden plant ähnliches für eine „Carmen“ am Donnerstag und für die Premiere der Mozart-Oper „Idomeneo“ am 22. März. Im Theater an der Wien soll die „Fidelio“Inszenierung von Christoph Waltz, deren für Montag (16.3.) geplante Premiere abgesagt wurde, wie geplant im Fernsehen ausgestrahlt werden (20. März, live-zeitversetzt um 21.20 Uhr auf ORF 2).