Drei Tote bei Raketenangriff auf US-Stützpunkt nahe Bagdad

Bei einem Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt im Irak sind am Mittwoch nach US-Angaben drei Menschen getötet worden. Unter ihnen sei ein US- und ein britischer Soldat, teilte ein US-Militärvertreter mit. Zuvor hatte die irakische Armee einen Angriff mit zehn Raketen auf die Armeebasis in Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad gemeldet.