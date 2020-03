Ganz Italien gesperrt, doch Pandemie wächst weiter

Italiens komplette Abschottung ist laut Premier Conte notwendig geworden, nachdem die Infektionszahlen am Mittwoch weiterhin stark gestiegen sind. 10.590 Personen sind infiziert, über die Hälfte in der Lombardei. 1.028 liegen auf den Intensivstationen und belasten das von Ausgabenkürzungen der vergangenen Jahre geschwächte Gesundheitssystem. Die Zahl der Todesopfer kletterte an einem Tag um 196 auf 827, davon 617 allein in der Lombardei. Die genesenen Patienten - circa 10 Prozent aller Infizierten - sind 1.045 Personen.