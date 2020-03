302 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Personen, die sich nachweislich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, ist bis Donnerstag 8.00 Uhr auf 302 Fälle gestiegen. Genese Personen gibt es weiterhin vier - und zwar jeweils zwei in Tirol und Wien.

Positiv getestet wurde u.a. ein Mitarbeiter des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern. Das Institut für physikalische Medizin, in dem der Betroffene arbeitet, wurde vorsorglich geschlossen, die Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. Alle Patienten, mit denen er Kontakt hatte, seien informiert und den Behörden gemeldet worden, so das Spital.