302 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Personen, die sich nachweislich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, bis Donnerstag 8.00 Uhr auf 302 Fälle gestiegen. Genesene Personen gibt es weiterhin vier - und zwar jeweils zwei in Tirol und Wien. Vorsorglich geschlossen wurden im ganzen Land inzwischen auch einige Thermen.

Positiv getestet wurde u.a. ein Mitarbeiter des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern. Das Institut für physikalische Medizin, in dem der Betroffene arbeitet, wurde vorsorglich geschlossen, die Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. Alle Patienten, mit denen er Kontakt hatte, seien informiert und den Behörden gemeldet worden, so das Spital.

Der restliche Betrieb im Spital sei nicht betroffen, betonte eine Sprecherin des Krankenhauses. Wie viele Mitarbeiter genau in Quarantäne geschickt wurden und wie viele Patienten zu dem Mann Kontakt hatten, wurde nicht bekanntgegeben.

Auch in Tirol sind in der Früh sechs weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Alle sechs Patienten wurden in Innsbruck positiv getestet, drei davon sind Studenten. Ein Zusammenhang mit jener Studenten-Infektkette, die sich bis zu einer Erasmus-Studentenparty zurückverfolgen lässt, ist wahrscheinlich.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus sind seit Donnerstag auch einige Thermen in Österreich geschlossen. Dazu zählen die oberösterreichischen Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall. Die größte Therme Österreichs, die Therme Wien (Oberlaa), schränkt aufgrund der Verordnung der Wiener Landesregierung im ersten Schritt den Betrieb bis vorläufig 3. April ein.

Weiter uneingeschränkt offen bleibe die „Therme Wien Med“ als öffentliche Gesundheitseinrichtung. Hier gehe es um medizinisch-therapeutische Behandlungen, und hier gälten besondere Hygienerichtlinien.