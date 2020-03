Schwarzer Adler: Ein Stück Tiroler Geschichte bekommt ein neues Gesicht

Innsbruck – „Es zerreißt mir ja das Herz“, seufzt Sonja Ultsch beim Rundgang durch das Hotel Schwarzer Adler. In fünfter Generation besitzt die Familie Ultsch das traditionsreiche Haus in Innsbruck, in dem seit 500 Jahren Politik und Hochadel aus- und eingehen. Nun soll es groß umgebaut werden. Die 40 Zimmer, alle im imperialen Stil und individuell eingerichtet, werden vereinheitlicht und modernisiert. „Jedes Zimmer hat eine Geschichte. Ich habe jeden Raum selbst eingerichtet“, erklärt Ultsch. Hier ein besonderer Stoff aus Venedig, da ein Kasten aus besonderem Holz, zur richtigen Mondzeit geschnitten – Sonja Ultsch hat Liebe zum Detail. Bis auf fünf Suiten wie die Kaiser-Maximilian- oder die Maria-Theresia-Suite fällt die Detailverliebtheit der Modernisierung zum Opfer. „Nein, es ist schon schade. Aber man muss mit der Zeit gehen“, seufzt Ultsch erneut. Designer-Möbel, Kunstwerke und weiteres Interieur werden übrigens versteigert.