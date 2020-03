Urlaubssperre für alle 25.000 Polizisten

Für alle 25.000 Polizisten der Republik Österreich ist eine Urlaubssperre verhängt worden. Erst Ende April werde sich daran wieder etwas ändern, ist in dem Befehl des Innenministeriums zu lesen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte zugleich weiter Maßnahmen an, sollte sich die Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen. Derzeit gibt es in Österreich 302 positiv getestete Personen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bestätigte das starke Ansteigen der positiven Coronavirus-Fälle. „Derzeit sind wir in einem sehr, sehr starken Prozess des Ansteigens“, sagte Anschober. „Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen. Daher geht es darum, eine Verzögerung zu erreichen.“

Positiv getestet wurde u.a. ein Mitarbeiter des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern. Das Institut für physikalische Medizin, in dem der Betroffene arbeitet, wurde vorsorglich geschlossen, die Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. Alle Patienten, mit denen er Kontakt hatte, seien informiert und den Behörden gemeldet worden, so das Spital. Der restliche Betrieb im Spital sei nicht betroffen.

Auch in Tirol sind in der Früh sechs weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Alle sechs Patienten wurden in Innsbruck positiv getestet, drei davon sind Studenten. Ein Zusammenhang mit jener Studenten-Infektkette, die sich bis zu einer Erasmus-Studentenparty zurückverfolgen lässt, ist wahrscheinlich.

In Kärnten ersucht die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft Kabeg die Bevölkerung, aus Rücksicht auf die Kranken, von Besuchen abzusehen bzw. diese auf ein Minimum zu beschränken. Dies gelte vor allem dann, wenn Personen im familiären Umfeld grippe- oder erkältungsähnliche Symptome zeigen würden, hieß es.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus sind seit Donnerstag auch einige Thermen in Österreich geschlossen. Dazu zählen die oberösterreichischen Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall. Die größte Therme Österreichs, die Therme Wien (Oberlaa), schränkt aufgrund der Verordnung der Wiener Landesregierung im ersten Schritt den Betrieb bis vorläufig 3. April ein.

Weiter uneingeschränkt offen bleibe die „Therme Wien Med“ als öffentliche Gesundheitseinrichtung. Hier gehe es um medizinisch-therapeutische Behandlungen, und hier gälten besondere Hygienerichtlinien.