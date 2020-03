2019 starben 32 Radfahrer auf Österreichs Straßen

Während die Zahl der Fahrradunfälle in Österreich im vergangenen Jahr gestiegen ist, sank jene der dabei getöteten Radfahrer auf 32 (2018: 41). Neun bei Unfällen auf dem Fahrrad gestorbenen Personen waren mit dem E-Bike unterwegs, wie der ÖAMTC am Donnerstag mitteilte. In Wien und Kärnten kam es zu keinen tödlichen Unfällen mit Radfahrern.