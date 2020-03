Breitband-Expertise aus dem Wasserwerk Lienz

Seit dem Jahreswechsel setzen zehn weitere Gemeinden des Lienzer Talbodens auf das Knowhow der Fachabteilung der Stadt. „Wir haben nicht nur in Tirol einen großen Vorsprung und teilen unseren Erfahrungs­schatz gern­e“, erklärt Teamleiter Trojer. Der Vorteil für alle liege darin, dass das Wissen von der Planung über Förderansuchen von der Vergabe über die Errichtung bis zur Vermietung des Glasfasernetzes an professionelle Internetanbieter tatsächlich in den eigenen Händen vor Ort liege. „Auch dafür steht unsere geschützte Wort- und Bildmarke Regionet“, meint Oskar Januschke vom Stadtmarketing Lienz. „Von einer aktiven Bezirkshauptstadt profitiert die gesamte Region.“ Es stünden bereits weitere große Ausbauprojekte im Bezirk in Förderprüfungen.