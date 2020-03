Dritte X6-Generation von BMW: Ein Dickschiff mit schlanker Linie

Thaur –Eine ungefähre Zahl ist ein starkes Argument für den X6. BMW hat von diesem Fahrzeug weltweit bisher eine knappe halbe Million Einheiten verkauft. Den Münchnern ist dies in einem Zeitraum von zwölf Jahren gelungen, und das mit einem mutigen, polarisierenden Design: Denn der X6 begründete praktisch die Nische SUV-Coupés. Es galt, eine hohe Sitzposition mit einer erhöhten Bodenfreiheit, einem sportlichen Fahrverhalten und einer coupéförmigen Karosserie zu einem harmonischen Ganzen zu fügen. Disharmonie gab es zwar auch, in Form kritischer Äußerungen von Medien und Autointeres­sier­ten. Aber die Nachfrage war sofort eine hohe – und sie hielt an. BMW ließ nicht nur eine zweite Generation nachfolgen, sondern Ende vergangenen Jahres auch eine dritte. Von der Grundform ging das Unternehmen nicht ab, es bleibt bei einem kraftorientierten, breiten Auftritt mit einer Neuinterpretation des Kühlergrills, bei einer nochmals etwas eleganter ausgeführten Coupé-Dachlinie und einem adretten Heckabschluss.