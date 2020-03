Trumps Aussichten verdüstern sich: Coronavirus infiziert den US-Wahlkampf

Angesichts der Turbulenzen an den Börsen vollführte Trump dann am Mittwochabend eine Kehrtwende und wandte sich in einer TV-Ansprache an die Nation. Aber auch das ging schief. Selbst der rechtskonservative Washington Examiner nannt­e Trumps Auftritt „furchtbar im Stil und in den Details“. Trump habe weder die Lage erklärt noch einen Plan dargelegt – und überdies ängstlich und verwirrt gewirkt.