Verein plant in St. Jakob in Defereggen ein Hotel mit Seminarzentrum

St. Jakob i. D. – Eine Bau- und Gewerberrechtsverhandlung am 17. März in St. Jakob könnte den Weg für ein außergewöhnliches Projekt ebnen: ein neues Vier-Sterne-Hotel inklusive Seminar-, Innovations- und Konferenzzentrum. Dahinter steht ein Verein, der 2019 gegründet wurde und den Namen „N’Cyan“ trägt – ein Name, der von „Enzian“ abgeleitet ist und auch so ausgesprochen wird. Obmann und Gründer ist Walter Troger, ein gebürtiger St. Jakober und einer der Geschäftsführer der Firma Vamed Standortentwicklung. Als Trogers Stellvertreter fungiert Egon Kleinlercher, in Osttirol als Bezirksleiter des Roten Kreuzes bekannt.