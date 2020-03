Feuer für Sommerspiele in Tokio im antiken Olympia entfacht

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist am Donnerstag im antiken Olympia das Feuer für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio entzündet worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren keine Zuschauer zugelassen und nur 100 Gäste geladen, zum Großteil Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Ursprünglich waren mehr als 700 Gäste erwartet worden.

Die Fackel wird jetzt eine Woche lang durch Griechenland getragen, bis sie das alte Olympiastadion von Athen erreicht. Am Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit (1896) wird das Feuer dann an das Organisationskomitee der kommenden Sommerspiele in Tokio übergeben. Dieses Zeremoniell soll am 19. März stattfinden. Die Eröffnungsfeier für die Sommerspiele in Tokio ist am 24. Juli geplant.