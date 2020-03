Leseranalyse zeigt: Die TT ist für Führungskräfte unverzichtbar

Die soeben veröffentlichten Zahlen bestätigen der Tiroler Tageszeitung erneut ihre klare Spitzenposition in Tirol und sogar Reichweitensteigerungen (innerhalb der Schwankungsbreite) sowohl bei der gedruckten Ausgabe, als auch im Onlinebereich. So lesen laut LAE 2019 zwei von drei Tiroler EntscheiderInnen (66,5 %) täglich die Printausgabe der TT – am Samstag sind es sogar 71,2 Prozent – während deutlich weniger Tiroler Führungskräfte täglich Krone (25,1 %), Standard (15,9 %) oder Die Presse (11,3 %) zur Hand nehmen.