Richtig Händewaschen mit dem „Seifensieder-Blues“

Umhausen – Jochen Neururer gewann an Bekanntheit durch eine TV-Show wo er seine Produktidee einer Seifenmanufaktur präsentieren konnte. Neururer weeiß, was eine gute Seife ausmacht und hat von der Flüssigseife über Badesalz bis hin zur Lavendel-Naturseife so einiges im Programm.

„Eine Seife soll in erster Linie reinigen. Das erledigt in der Regel jedes handelsübliche Produkt“, stellt der 41-Jährige fest. „Die erste Barriere sollte das Betreten der eigenen vier Wände sein, wo man sich bewusst macht, sich die Hände zu waschen, noch bevor man mit der Familie in Kontakt tritt“, so Neururer. Um die empfohlenen 30 Sekunden Waschzeit einzuhalten, ist schon mal das Summen oder Mitpfeifen einer Melodie erlaubt.