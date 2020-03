Genetiker Josef Penninger: „Das Virus ist nicht zu unterschätzen“

Josef Penninger: Der renommierte Genetiker ist in Oberösterreich geboren, hat in Innsbruck studiert und übernahm 2018 die Leitung des Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Vancouver. Penninger hat das Biotechnologieunternehmen Apeiron in Wien gegründet, das einen Wirkstoff entwickelt hat, der helfen könnte, das Coronavirus zu bezwingen.