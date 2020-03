Wintersaison wegen Coronavirus beendet: „Wir wollen in Ischgl bleiben“

Ischgl, Innsbruck – Frisch von der Skipiste fällt so manchem Touristen in Ischgl der Abschied schwer: „Wir wollen in Ischgl bleiben“, meint ein deutscher Gast gegenüber unserem Fotografen. Ab Samstag stehen die Bergbahnen in Ischg­l still. „Ich bin seit 30 Jahren im Tourismus, aber so eine Krise habe ich noch nicht erlebt“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ischgl, Andreas Steibl. Am Montag hatte er noch gemeint, das Abschlusskonzert zu Ostern könne stattfinden. Heute sieht es anders aus. „Wir lernen stündlich dazu.“