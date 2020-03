Corona-Maßnahmen: OPs reduziert, Heimbesuche stark eingeschränkt

Innsbruck – Das Land Tirol hat die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus in allen Landes- und Bezirksspitälern sowie in Wohn- und Altenheimen noch einmal verschärft. Die Ansteckungsgefahr für das ärztliche Personal, die Pfleger, Patienten und Heimbewohner soll mit dem generellen Besuchsverbot verringert werden. Ausnahmen gibt es in Spitälern nur bei Kindern und in der Palliativbetreuung. Hier ist pro Patient und Tag ein Besucher erlaubt. Bei Geburten darf eine Person mit ins Spital. Erlaubt sind außerdem notwendige Begleitpersonen für Gehörlose, Patienten mit Demenz oder Menschen mit Behinderung.