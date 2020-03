32. Osterfestival Tirol: Corona-Krise wird zur Existenzfrage

Jetzt hat es auch das Osterfestival Tirol erwischt, das heuer seine 32. Auflage erleben soll. Das Rahmenprogramm wie die Konzertreihe „40 Orte“ war schon am Mittwoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Gestern erfolgte, nicht mehr ganz unerwartet, der Paukenschlag: Das Osterfestival kann erst eine Woche später starten, statt am 27. März am 3. April. Bachs Matthäuspassion im Congress, geleitet von Philippe Herreweghe, soll den verspäteten Auftakt bilden.