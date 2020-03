Kitzbühel – In den vergangenen 19 Jahren mussten die Krimineser aus Kitz 250 Morde aufklären. Neben 1200 Schauspielern kamen mehr als 20.000 Komparsen zum Einsatz. „Soko Kitzbühel“ ist nicht nur die am längsten laufende Serie des ORF, sie wurde auch weit über die Landesgrenzen hinaus populär. In Deutschland sowieso, aber auch in Italien in Discoverys „Paramount Channel“, Tschechien, Ungarn, Ukraine und in der Schweiz. Die Alpenland-Krimis sorgen auch in China, dem Iran und in MyGerman TV in den USA für Top-Quoten.