Steiermark verschiebt Gemeinderatswahlen am 22. März

Die Steiermark verschiebt aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus die für 22. März angesetzten Gemeinderatswahlen. Dies teilten LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ) am Donnerstagnachmittag mit. Zuvor hatte die Regierung mit den Spitzen von steirischem Städte- und Gemeindebund beraten. Auch Vorarlberg verschiebt seine Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen.

Der vorgezogene Wahltag in derSteiermark soll am Freitag, 13. März stattfinden. Zum Zweck der Verschiebung muss auch der steirische Landtag einberufen und ein Ermächtigungsgesetz beschlossen werden. Dies werde am Dienstag geschehen. „Wir müssen alles tun, dass wir die Ausbreitung des Virus eindämmen“, sagte Schützenhöfer. Das gehe nur, wenn man Sozialkontakte minimiere.