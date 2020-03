Pfeifer Group erhält Brettschicht-Zertifizierung

Imst, Schlitz – Mit Ausstellung der „Europäischen Technischen Bewertung“ für ihr neuestes Produkt „Pfeife­r CLT Brettsperrholz“ startet die Pfeifer Group nun offiziell den Verkauf. Wie die TT berichtete, hat die Pfeifer Group am Standort Schlitz in Mittelhessen rund 25 Mio. Euro in den Um- und Zubau für eine hochmoderne CLT-Produktio­n für den international boomenden Holzbau investiert. Der Probebetrieb läuft seit Sommer 2019.