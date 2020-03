Osterfestspiele Salzburg 2020 abgesagt

Der Aufsichtsrat der Osterfestspiele Salzburg hat am Donnerstag die Absage des Festivals für 2020 beschlossen. Alleine bei den Proben für die Hauptproduktion, der Oper „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi am 4. April, wären mehr als die per Erlass des Gesundheitsministeriums erlaubten 100 Personen auf der Bühne gestanden. Bei Arnold Schönbergs „Gurre-Lieder“ sind gar mehr als 300 Personen involviert.