Grazer Jihadisten-Prozess: Fünf Jahre Haft für Prediger

Der Prozess begann am 8. November. Die Anklageschrift listete 13 Personen auf, zwei erschienen nicht zum Prozess und waren nicht greifbar. Gegen die restlichen Angeklagten - acht Männer und drei Frauen - wurde dann 18 Tage lang verhandelt. Sie alle hatten mehr oder weniger mit de Grazer Glaubensverein Taqwa zu tun. Die schwersten Vorwürfe galten einem 44-jährigen Prediger, der starken Einfluss auf die Moschee genommen haben soll und in Haft ist. Ihm und anderen wurde angelastet, mehrere Personen animiert zu haben, nach Syrien zu gehen und sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) anzuschließen.

Der Staatsanwalt betonte während der langen Verhandlung immer wieder, dass der Taqwa-Verein nichts anders getan habe, als „als die Ideologie des IS in Graz zu leben“. Ganz besonders prangerte er auch in seinem Schlussplädoyer die Erziehung der Kinder im Verein an. Die Angeklagten hatten großteils alles geleugnet, nur einer war geständig.