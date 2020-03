Coronavirus bremste Formel 1: Auftakt in Melbourne abgesagt

Der Grand Prix war für Sonntag (6.10 Uhr MEZ) geplant gewesen. Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor dem ersten Training am Freitag. Die Formel 1 musste wegen der Pandemie bereits das für den 19. April geplante Rennen in China verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht außerdem infrage. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr erst am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.