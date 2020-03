Mann bei Forstarbeiten in der Steiermark tödlich verletzt

Ein 77 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem Forstunfall in Übelbach (Bezirk Graz-Umgebung) tödlich verletzt worden. Der Mann wurde zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt. Ein Bekannter fand ihn am Nachmittag. Die Einsatzkräfte konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Polizei.